شوبير: اتحاد الكرة سيجتمع الاثنين المقبل .. وبطولة الكأس لن تلغى

قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة سوف يجتمع يوم الاثنين المقبل للإعلان عن التصور النهائي للجولة الأخيرة بالدورى الممتاز.



أكد شوبير، خلال مؤتمر صحفى أن الجبلاية راعت مشاركة الزمالك فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان وسيتم الإعلان عن حل الأزمة يوم الاثنين المقبل.



تابع نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: لن يتم إلغاء كأس مصر وقد تم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور لإنهاء الكأس بعد انتهاء الدورى الممتاز.

