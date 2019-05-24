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أخبار العالم

مسؤولة باكستانية تؤكد رغبة بلادها في حل كافة القضايا العالقة مع الهند بطريقة سلمية

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:26 م
فردوس عاشق أعوان
فردوس عاشق أعوان
أ ش أ
قالت فردوس عاشق أعوان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام والإذاعة، إن باكستان ترغب في حل كافة القضايا العالقة مع الهند بطريقة سلمية.

وأكدت أعوان - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - ضرورة استئناف الحوار مع الهند لحل كافة القضايا العالقة، بما فيها قضية كشمير، مجددة التزام بلادها بإرساء السلام في المنطقة.

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