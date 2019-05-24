مسؤولة باكستانية تؤكد رغبة بلادها في حل كافة القضايا العالقة مع الهند بطريقة سلمية

قالت فردوس عاشق أعوان، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام والإذاعة، إن باكستان ترغب في حل كافة القضايا العالقة مع الهند بطريقة سلمية.



وأكدت أعوان - وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - ضرورة استئناف الحوار مع الهند لحل كافة القضايا العالقة، بما فيها قضية كشمير، مجددة التزام بلادها بإرساء السلام في المنطقة.