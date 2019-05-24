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حوادث

ضبط عدة أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بشركة فى الإسكندرية

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:44 م
مواد غذائية منتهية
مواد غذائية منتهية الصلاحية بشركة للصناعات الغذائية
أ ش أ
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين بالإسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية لحيازته وتجميعه عدة أطنان من السلع الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

كانت المعلومات التي وردت لضباط مباحث التموين قد اكدت حيازة المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (جبن مطبوخ – عصائر) غير صالحة للإستهلاك الآدمى والمنتهية الصلاحية وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة ومد فترة الصلاحية خلافا للحقيقة.

بعد تقنين الإجراءات تم تفتيش الشركة وضبط بداخلها 18 طنا "مركزات عصائر" غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، عدد (290,880 ألف قطعة "جبن مطبوخ" منتهية الصلاحية ، و800 كيلو جراما "جبن" معدة للطبخ وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، و3 أطنان ملح صناعى محظور إستخدامه فى الصناعات الغذائية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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