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ديني

الأزهر يدين تفجير مسجد في كابول: الاعتداء على دور العبادة ترفضه الشرائع كافة

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:15 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذى وقع اليوم بمسجد بالعاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين.

وأكد الأزهر أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها.

وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلًا المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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