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أخبار العالم

ميركل: سنعمل على تنفيذ خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد بعد استقالة ماي

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:13 م
أنجيلا ميركل وتيريزا
أنجيلا ميركل وتيريزا ماي
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تحترم قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة من منصبها مضيفة أن برلين ستواصل العمل عن كثب مع لندن من أجل خروج منسق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل للصحفيين في ميونيخ "عملت دوما على نحو جيد للغاية مع رئيسة وزراء بريطانيا".

وأضافت "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحول رئيسي وبغض النظر عما يحدث الآن في بريطانيا ستفعل الحكومة الألمانية كل ما بوسعها لتحقيق شراكة جيدة وانفصال منسق وتعاون جيد".

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