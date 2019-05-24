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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع العامة

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:45 م
صدى البلد
أ ش أ
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة وغادرته سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم - الجمعة - أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل الي 22 سفينة بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1300 طن قمح بالاضافة الي 65 سيارة نقل محملة بـ 3227 طن قمح .. وبذلك وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173308 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73781 طنا .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2250 طن فوسفات و 11200 طن ملح و 2500 طن يوريا و 3891 طن رمل .

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