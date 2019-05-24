اندلاع حريق في مركز للأعمال في موسكو وإجلاء 700 شخص

أجلت فرق الإطفاء 700 شخص عن مركز "كوتوزوف" التجاري في العاصمة الروسية موسكو، وتمكنت من السيطرة على حريق اندلع اليوم الجمعة في المركز المذكور.



وأوضحت إدارة الطوارىء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن الحريق اندلع في إحدى الغرف بالطابق الـ20، وأن رجال الإطفاء والإنقاذ تمكنوا من إخماده دون أن يوقع أي إصابات بين مرتادي المبنى وعماله.



وذكرت أنه شارك في إخماد الحريق 39 فردا من رجال الإنقاذ والإطفاء.