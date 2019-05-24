خلال 15 يومًا.. إزالة 119 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم للتعديات المخالفة وسرعة إزالتها فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.



وأضاف المحافظ انه في ذلك الأطار فقد نفذت الأجهزة التنفيذية قرارات الإزالة الصادرة لـ ١١٩ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة ١٧ ألفا ٥٩١ مترآ بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال النصف الاول من شهر مايو الجاري.



وأزالت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ٢٧ حالة تعد بمساحة ٤٢٦٥م٢، كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بإزالة 5 حالات تعد بمساحة ٥٧٤ م٢ و قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة ٥ حالات تعد بمساحة ٧٨٧ م٢ كما قامت رئاسة مركز ومدينه كفر صقر بإزالة ٧ حالات تعد على املاك الدولة بمساحة ٦٥ م٢ وازالة ٧ حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة٨٠٠ م٢. وقامت رئاسة مركز ومدينة ابوكبير بإزالة ٥ حالات تعد بمساحة٥٣٦٠ م٢، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بإزاله ٣٢ حالة تعد بمساحة ٣٦٧٥ م٢، كما أزالت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية ٥ حالات تعد بمساحة٣٦٦ م٢ كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة ١٧ حالة تعد بمساحة ٧٠٠م٢، وأزالت رئاسة مركز ومدينة ههيا ٩ حالات تعد بمساحة ٩٩٩مترآ.



وأشار محافظ الشرقية الي انه من المقرر ان تستمر حملات الإزالة المكبرة للتصدي بكل حزم وقوة لتلك التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظآ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قوى وغذائى للمواطنين وفرض هيبة الدولة على أراضيها.