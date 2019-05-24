ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:50 م
صدى البلد
سعيد فراج
عبر النجم العربي باسم قهار عن سعادته بردود الأفعال الخاص بمسلسلي "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، و"مملكة الغجر" للنجمة فيفي عبده.

مضيفا أنه كان متخوفا من أداء شخصية متطرف ولكن العمل مع المخرج حسام على شجعني على خوض التجربة، مؤكدا أن أجواء العمل وسط فنانين موهوبين يساعد كثيرًا على خروج العمل فى أفضل حالاته وسعيد جدا بردود الأفعال الخاصة بالعمل لدي الجمهور فى الشارع المصري والعربي.

وقال باسم في تصريح ""أنه يوجد اختلاف واضح فى الشخصيتين شخصية عصبية وعدوانية ولآخرين مسالمة وهادئة وهذا ما يصنع الاختلاف.

وأشار باسم إلى أن العمل فى مسلسل"مملكة الغجر" ممتع جدًا مع الفنانة الشابة حورية فرغلي لافتًا، ان العمل ترك أثرا ايجابيا لدي الجمهور فى الشارع المصري.

ويشارك فى بطولة مسلسل لآخر نفس كل من ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وإنتاج شركة "سينرجى".

الجدير بالذكر ان احدث اعمال الفنان باسم قهار مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة.
باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر
باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر
باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر
باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر

ترشيحاتنا

قائمة نارية لـ الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

بتروجيت: الاتحاد اتفق على إقامة المؤجلات قبل الأسبوع الأخير من الدوري

نشرة الحوادث.. ترحيل المنتج المتحرش و5 جنيهات غرامة لعدم السير على الرصيف و 10 نصائح للحفاظ على سيارتك

سوشيال النجوم: سالي عبد السلام تستفز جمهورها بسبب الحجاب.. شيريهان بدون ماكياج.. هنا الزاهد تحتفل بالمليون الأول.. أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان

صدمة عن صفقة القرن.. إسرائيل تنشر تقريرا غير متوقع عن الخطة الأمريكية

آخر كلام.. اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة القمة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور

أزمة مؤجلات الدوري.. الأهلي يتمسك.. الزمالك يترقب والجبلاية ترجئ الحسم إلى الاثنين

أحمد شوبير يكشف عن أزمة القيد المحلي والإفريقي فى الدورى الممتاز..صور