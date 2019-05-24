باسم قهار: سعيد بردود أفعال الجمهور على آخر نفس ومملكة الغجر





مضيفا أنه كان متخوفا من أداء شخصية متطرف ولكن العمل مع المخرج حسام على شجعني على خوض التجربة، مؤكدا أن أجواء العمل وسط فنانين موهوبين يساعد كثيرًا على خروج العمل فى أفضل حالاته وسعيد جدا بردود الأفعال الخاصة بالعمل لدي الجمهور فى الشارع المصري والعربي.



وقال باسم في تصريح ""أنه يوجد اختلاف واضح فى الشخصيتين شخصية عصبية وعدوانية ولآخرين مسالمة وهادئة وهذا ما يصنع الاختلاف.



وأشار باسم إلى أن العمل فى مسلسل"مملكة الغجر" ممتع جدًا مع الفنانة الشابة حورية فرغلي لافتًا، ان العمل ترك أثرا ايجابيا لدي الجمهور فى الشارع المصري.



ويشارك فى بطولة مسلسل لآخر نفس كل من ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش وإنتاج شركة "سينرجى".



الجدير بالذكر ان احدث اعمال الفنان باسم قهار مسلسل "فوق السحاب" مع النجم هاني سلامة.

عبر النجم العربي باسم قهار عن سعادته بردود الأفعال الخاص بمسلسلي "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز، و"مملكة الغجر" للنجمة فيفي عبده.