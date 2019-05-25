رئيس جامعة الفيوم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.. صور

شارك الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعضوية الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى، وذلك بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.



قدم الدكتور خالد عبد الغفار، التهنئة للأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الرازق لتعيينه رئيسًا لجامعة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم دعم الجامعة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل في خدمة المجتمع، وكذلك تقديم الشكر للأستاذ الدكتور عاطف أبوالوفا القائم بعمل رئيس الجامعة على جهوده خلال الفترة الماضية.



وأشار وزير التعليم العالي إلى اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى بداية شهر مايو الجارى، مؤكدًا على توجيهات الرئيس بالتنسيق الكامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في تنفيذ المشروعات والمبادرات القومية، وفي مقدمتها إنهاء قوائم الانتظار ومواجهة فيروس سي.



وأضاف الوزير أنه تم عرض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على السيد الرئيس خلال الاجتماع، وتضمنت تطوير التعليم الطبي بالجامعات المصرية، وجهود النهوض بالمستشفيات الجامعية، والموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى تأكيد الرئيس على أهمية التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي للجامعات، كما أنه جار إعداد تصور شامل لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية خلال عامين، سواء على المستوى الإداري أو التعليمي، وذلك من خلال الاستفادة من التجربة الصينية، والشركات المتخصصة فى هذا الشأن.



كما نوه وزير التعليم العالي إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض تطور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطور إنشاء كليات للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية، والتوجيه بمراعاة تطوير منظومة التعليم العالي وفقًا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا البازغة، وسرعة دمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، وتطوير المناهج الدراسية بما يلائم احتياجات العصر، وأهمية الارتقاء بالبحث العلمي؛ ليكون داعمًا للتنمية الشاملة والمستدامة في مصر.



وصرح الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أن وزير التعليم العالي طالب بتقديم الدعم الكامل لعمداء كليات القطاع الطبي؛ استعدادًا لعقد الامتحان الإلكتروني الموحد لطلاب هذه الكليات، المقرر له شهر يوليو القادم، كما وجه سيادته بضرورة تقديم الدعم الكامل لكليات الصيدلة لسرعة تغيير المناهج الدراسية وفق متطلبات النظام الدراسي الجديد بهذه الكليات.



وأشار أ.د أشرف رحيل إلى أن وزير التعليم العالي أعلن عن تنظيم الوزارة لاحتفالية عيد العلم خلال شهر أغسطس القادم بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، وذلك لتكريم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من الجامعات والمراكز البحثية، كما أكد أهمية تعظيم الموارد المتاحة لدى الجامعات، وتعظيم دورها في خدمة المجتمع من خلال تنظيم القوافل والخدمات الطبية الضرورية للمواطنين.



وخلال الاجتماع طالب الوزير رؤساء الجامعات بترشيح عدد من الشخصيات الجامعية المتميزة من كافة التخصصات العلمية؛ للاستفادة من خبراتهم فى توعية الرأى العام بالمشروعات والقضايا القومية، بالإضافة إلى دور مصر الإقليمي والدولي.



وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن وزير التعليم العالي أكد سرعة الانتهاء من إعلان نتائج نهاية العام الدراسي، وانضباط كافة مسئولي الجامعات، حتى إتمام إعلان نتائج الامتحانات.



كما طالب الوزير بسرعة إعداد خطط الأنشطة الطلابية والرياضية خلال الإجازة الصيفية، واستغلال فترة الأجازة الصيفية في إجراء عمليات الصيانة الشاملة لكافة مرافق الجامعات، واستكمال البنية التكنولوجية ؛ للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي.