أزمة مؤجلات الدوري.. الأهلي يتمسك.. الزمالك يترقب والجبلاية ترجئ الحسم إلى الاثنين



تلقى أمس الخميس مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة خطابين من مجلس إدارة نادى حرس الحدود وبتروجيت طالب خلاله بتأجيل مباريات الجولة الأخيرة فى جدول الدوري الممتاز الى ما بعد إنتهاء كأس الامم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.



وخاطب نادي بتروجت اتحاد الكرة برفضه خوض مباراته أمام فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد نظرا لعدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط جميع مؤجلاتها حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.



ورفض نادى حرس الحدود فى خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة مباراة بيراميدز فى الأسبوع الـ34 بالدورى الممتاز المقرر إقامته يوم 30 مايو الجارى وتمسك مجلس إدارة النادى العسكرى بخوض مباراة الزمالك أولا ثم يليها فريق بيراميدز بما يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المهددة إلى الهبوط.



وطالب حرس الحدود فى خطابه لاتحاد الكرة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع لتحقيق الحيادية المطلوبة مبديا استعداده لتأجيل جميع المباريات حتى نهاية أمم أفريقيا.



الأهلي يترقب



عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي جلسة موسعة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء من أجل الوقوف على آخر المستجدات حول أزمة مؤجلات الدورى المحلى والتمسك بإنهاء المسابقة المحلية قبل انطلاق منافسات كان 2019.



لجنة طوارئ فى الجبلاية



المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، بهدف التوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحتها والأندية المشاركة.



مؤتمر صحفي فى الجزيرة



عقد اليوم الجمعة، أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل الإعلان عن نتائج الاجتماع مع أندية الدوري الذي اعترضت على مواعيد الجولة الأخيرة فى مباريات الدورى الممتاز.



بتروجيت يعلن موقفه من الأزمة



أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة بنادي بتروجيت، أن لجنة اتحاد الكرة المشكلة برئاسة احمد شوبير اتفقت على إقامة جميع مؤجلات الدورى قبل مباريات الأسبوع الأخير للدورى الممتاز، لافتا إلى أن اللجنة ما زالت فى انعقاد حاليا للاتفاق على موعد انتهاء الأسبوع الـ 34 سواء قبل بطولة أفريقيا أو استكمال الدوري بعد الكان ٢٠١٩.



سيد عبد الحفيظ يكشف أسباب الأهلي



أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء تتمسك بإقامة مباريات الأسبوع الأخير فى توقيت واحد وقبل انطلاق أمم إفريقيا قائلا: القيد الأفريقي ينتهى ٣٠ يوليو القادم ولا يمكن أن نعتبر الموسم القادم استثنائيا ومن العدل إقامة المباريات الجولة الأخيرة فى توقيت واحد.



ولفت عبد الحفيظ إلى أن الاهلى يطالب بحقوقه الشرعية ويتمسك بخوض المؤجلات قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.



شوبير يعلن عن تصور نهائى



أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة إلى ٤ أندية وغاب الزمالك عن الاجتماع وقال خلال مؤتمر صحفى، شهده كلا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وحازم إمام ومجدى عبدالغنى.



وتابع: تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة وتقديمها إلى اللجنة المشكلة وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل.



تأجيل الحسم الى الإثنين



قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية برئاسة هانى أبوريدة سوف يجتمع يوم الاثنين المقبل للإعلان عن التصور النهائي للجولة الأخيرة بالدورى الممتاز وأكد عبر المؤتمر الصحفى أن الجبلاية راعت مشاركة الزمالك فى نهائى كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان وسيتم الإعلان عن حل الأزمة يوم الاثنين المقبل.



وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة قائلا: لن يتم إلغاء كأس مصر وتم تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور لإنهاء الكأس بعد انتهاء الدورى الممتاز، مشيرا إلى أنه لا وجود لأى أزمة حال انتهاء الدورى الممتاز قبل أو بعد أمم إفريقيا. والأهم بالنسبة لنا هو تسيير الأمور من أجل مصلحة مصر ومن أجل بطولة أمم إفريقيا التي تستعد للانطلاق.



ولفت إلى أن مجلس الجبلاية سوف يراعى خوض الجولة الأخيرة فى توقيت واحد إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص منوها إلى أن يوم الاثنين القادم سوف يتم الإعلان عن التصور النهائي للجولة الأخيرة مشددا على أن أمم إفريقيا لها الأولوية وسيكون هناك مرونة ولن يتم تعديل معسكر منتخب مصر الوطنى.



وأضاف شوبير: لا يمكن إرضاء جميع الأطراف وكان هناك تواصل مع المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية مشيرا إلى أن الموسم الجديد سوف يشهد انضباط المسابقة المحلية فى المواعيد إلى جانب بطولة كأس مصر مؤكدا أنه لا وجود لأى أزمة خاصة بالقيد المحلى أو الإفريقي فى حال انتهاء الدورى الممتاز قبل أو بعد أمم إفريقيا.



واستطرد أن مجلس الجبلاية برئاسة المهندس هانى ابوريدة سوف يراعى خوض الجولة الأخيرة فى توقيت واحد إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص، منوها إلى أنه بسؤال مجدى عبدالغنى عضو مجلس الإدارة عن تأثر قيد اللاعبين فى حال تأخر إنتهاء الدورى المحلى جاءت الإجابة بالنفي لكون الجبلاية هى التى تخطر الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بكافة المواعيد.



القمة بعد أمم إفريقيا



أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سوف تقام بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر بطولة كان ٢٠١٩ خلال الفترة من ٢١ يونيو وحتى ١٩ يوليو المقبل.



وقال المصدر إن مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية تم الاتفاق على إقامتها خلال اجتماع اللجنة التى ترأسها احمد شوبير اليوم فى إطار صور مندوبى ثلاث أندية بعد انتهاء أمم أفريقيا.

تنتظر الكرة المصرية الخروج من حافة الهاوية وقرار الحسم من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الإجتماع المرتقب يوم الإثنين المقبل فى أزمة مؤجلات الدورى الممتاز.الأهلى من جانبه يتمسك بإنهاء الدورى المحلى قبل إنطلاق بطولة أمم إفريقيا بداعى القيد الإفريقي وتأثر الأندية المشاركة فى دورى الابطال وكأس الكونفيدرالية بذلك، فيما يترقب الزمالك موقف الجبلاية النهائى واضعا فى الاعتبار التركيز في الوقت الراهن على مباراة الإياب فى نهائى كأس الكونفيدرالية المقرر إقامتها بعد غد الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية.واشتعلت الأزمة عقب إعلان لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين عن مواعيد الجولة الأخيرة من عمر الدورى الممتاز، مما أدى إلى خروج مجالس إدارات الأندية بالعديد من البيانات التى تهدد برفض تلك المواعيد بداعى عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص."صدى البلد" يرصد أزمة مؤجلات الدورى وموقف الأهلي والجبلاية والأندية التى تواجه شبح الهبوط إلى دورى القسم الثاني من تأجيل الجولة الأخيرة إلى ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو القادم.حرب البيانات