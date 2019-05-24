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برلمان

انخفاض الأخضر.. هل يحول تراجع الدولار مسار زيادة المحروقات؟

الجمعة 24/مايو/2019 - 05:41 م
المحروقات
المحروقات
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، شيء جيد ومهم جدًا للاقتصاد القومي، مؤكدًا أنه يسهم في انخفاض الأسعار خاصة المستوردة ولوازم الإنتاج.

وأكد "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، له انعكاسه الكبير على الطاقة، حيث إنه من المفترض ان يصحب هذا التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، إلى تراجع أسعار المحروقات أيضًا.

وأضاف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة مقدر بـ 17.46، ومن المفترض أن يتم شراء المحروقات على هذا السعر، لكن التراجع في سعر الدولار إلى أقل من 17 جنيها، يعني شراء المحروقات بسعر أقل، وهذا يجعل هناك انخفاض في أسعار المحروقات.

وأشار النائب إلى أن الاستمرارية والثبات في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، هو العامل الأساسي لتحقيق هذا التراجع، وهو ما قد يغير مسار ارتفاع المحروقات الفترة المقبلة.

وارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين يوم الخميس مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.

وبحلول الساعة 1230 مساء يوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيها للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار وفقا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويعزي البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى ”تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة“.

وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه، الذي كان مربوطا بالدولار وقتئذ وكان يجري تداوله عند 8.8 جنيه مقابل الدولار، بموجب بنود اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط مصر من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف.

لكن مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة“ أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة.

ويقول بعض المصرفيين إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

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