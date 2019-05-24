لزيادة الحرق في الجسم والمحافظة على الكتلة العضلية.. عليك بهذه النصائح

قدمت الدكتورة شيري أنسي، عدة نصائح من أجل زيادة معدل الحرق في الجسم والحفاظ على الكتلة العضلية.



وتابعت، خلال برنامج "وصفة شيري"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب الإكثار من شرب الماء، والأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والزنك الموجودة في الفاكهة والخضراوات ومنتجات الألبان وتعمل على زيادة معدل الحرق بطريقة طبيعية.



وكشفت الدكتورة شيري أنسي، أنه يجب تناول بروتين حيواني مثل البيض واللبن والزبادي والجبنة واللحوم والفراخ والكبدة والأسماك والفول والعدس واللوبيا والفاصوليا البيضاء والحمص تحافظ على الكتلة العضلية وتزيد من معدل حرق الجسم.