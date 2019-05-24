زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يرفض اختيار رئيس وزراء من حزب المحافظين

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن اليوم /الجمعة/ إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة؛ عقب إعلان رئيسة وزراء البلاد تيريزا ماي قرار استقالتها في 7 يونيو المقبل، مؤكدا أن حزبها "المحافظين" الحاكم لا يمكنه أن يحكم البلاد.



وقال كوربين - في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية - إن ماي "تقبلت الآن ما كانت تعرفه البلاد منذ شهور،وهو أنها لا تستطيع أن تحكم لا هي ولا حزبها المنقسم والمفكك".



وأشار إلى " أن جميع المشكلات التي وعدت ماي بالتعامل معها منذ ثلاث سنوات هي الآن أكثر سوءا، وخذل المحافظون البلاد بشكل تام بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وهو غير قادر على تحسين حياة الشعب أو التعامل مع أكثر احتياجاته إلحاحا"، لافتا إلى وضع البرلمان الذي وصل إلى طريق مسدود، فيما لا يقدم المحافظون أي حلول للتحديات الكبرى الأخرى التي تواجه البلاد.



وأضاف "آخر ما ينقص البلاد هو أسابيع من المزيد من الصراع الداخلي في حزب المحافظين؛ ليعقب ذلك رئيس وزراء آخر غير منتخب. ..أيًا كان زعيم المحافظين القادم يجب عليه أن يترك الشعب يختار مستقبل بلادنا، من خلال انتخابات عامة فورية".

