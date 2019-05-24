طلاب جامعة سعودية يبتكرون سيارة تعمل بالكهرباء.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطلبة من جامعة الفيصل بالسعودية بعد أن قاموا بمشروع أبهروا به أساتذتهم وأثنى عليهم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقام طالبات وطلاب جامعة الفيصل بإبتكار سيارة تعمل بالكهرباء موفرة للطاقة والهدف منها الابتعاد عن المحروقات ومشتقاتها كالبنزين والسولار.



وانبهر أساتذة الجامعة بذلك المشروع وشارك عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر الفيديو وعلقوا بكلمات المدح والتشجيع للطلبة.









