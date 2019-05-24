أحمد بدير والجبالي وسارة التونسي وعبد الله مريش في لمة عربية.. الليلة

تنطلق الليلة الحلقة الثالثة من البرنامج الإذاعي الناجح لمة عربية في موسمه الثاني مع الإعلامي المصري أحمد سمير علي موجات إذاعة راديو 6 تونس 97،2 في سهرة رمضانية فنية عربية تضم ضيوفا من مصر وتونس وسوريا.



ويستضيف الإعلامي احمد سمير في تلك الحلقة النجم أحمد بدير والفنانة التونسية المتألقة سارة التونسي ومن سوريا الفنان المتميز عبد الله مريش.



وأكد أحمد سمير أنه سعيد جدا ان يكون معه في ثالث حلقات برنامجه هذا الموسم الفنان والصديق الكبير المبدع أحمد بدير صاحب التاريخ الفني الحافل الذي سيحكي لنا الليلة عن تاريخه الفني الكبير وبداياته وأهم ذكرياته مع كبار النجوم في المسرح والسينما والتلفزيون وأهم أعماله الفنية مثل ريا وسكينة والصعايدة وصلوا وفيلم العصفور وبطل من ورق ولم يكن أبدا لها ومسلسل زيزينيا والزيني بركات وكذلك مسلسل رمضان الحالي حكايتي وكذلك أيضا عن مشاركته في حرب أكتوبر وأسرار عديدة في لقاء شيق وخاص.



وأضاف أنه سيكون صحبة الفنان الكبير أحمد بدير، الفنان التونسي الكبير والمبدع محمد الجبالي والذي سيحكي لنا عن بدايتة وأهم ذكرياته والعديد من الاسرار وأهم أعماله مثل الاغنية التونسية التركية Achkem انت عشقي ويا أمي علي فراقك وكذلك مسرحية كليلة ودمنة وحفلاته ومهرجاناته العربية والعالمية والجوائز الكثيرة التي تحصل عليها والجديد عنده.



وكذلك سيصاحب الفنان القدير أحمد بدير والفنان الكبير محمد الجبالي، الفنانة التونسية الشابة المتألقة سارة التونسي والتي ستحكي لنا عن بداياتها ودراستها في الاعلام وتجربتها التمثيلية ودورها في فيلم كارما والمسلسل الرمضاني حكايتي وعديد الاسرار وعلاقاتها بأسرتها الفنية منذ الطفولة وايضا الفنان السوري المتميز عبد الله مريش الذي سيحكي لنا عن بداياته وذكرياته في مسقط رأسه بمدينة اللاذقية بسوريا وانتقاله الي لبنان ثم تونس وعلاقاته بالفنانين وأهم أعماله وحفلاته ومهرجاناته وجديدة في الفن كما سيهدي لمصر أغنية ستكون من مفاجآت الحلقة بعنوان مصر يا أم الدنيا في سهرة رمضانية فنية متميزة.



وفي الختام أكد سمير أن برنامجه يعتمد علي استضافة فنانين من أكثر من بلد عربي في كل حلقة لتكون لمة عربية حقيقة وأن قطار برنامجه ينطلق في كل حلقة من محطة لمحطة ومن بلد لبلد ليقدم لنا أفضل ما يمكن من فن و ثقافة راقية يحسن الاستماع اليها ومتابعتها .برنامج لمة عربية فكرة وتقديم الإعلامي المصري أحمد سمير إعداد محمود سمير من مصر وأنيسة الحجري من تونس وفي الاخراج المخرج التونسي أيمن الشريقي.