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بين الناس

المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:20 م
صدى البلد
القسم الميدانى- عدسة عمرو سيد
تشهد أحوال الطقس فى مصر موجة شديدة الحرارة، ربما لم تكن معهودة على طقس مصر الذي يمتاز بالاعتدال صيفًا وشتاءً، وكان لذلك تأثير سلبي على المصريين، حيث ساءت الأحوال الصحية لدى المواطنين نتيجة الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة.

وعايشت كاميرا "صدى البلد" المعاناة الشديدة التي يمر بها المصريون من ارتفاع درجات الحرارة اليوم وتزامنها مع صيام شهر رمضان الكريم، ورصدتها في التقرير التالي:
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور
المصريون يعانون من ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو وصور

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