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رياضة

محمد صلاح يقود مران ليفربول بماربيلا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:48 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
يستعد فريق ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نجم المنتخب المصري، لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لمحمد صلاح نجم الفريق والمنتخب المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو له بمران الفريق وعلق بصوره لكرة القدم.

جدير بالذكر ان فريق ليفربول الإنجليزي يواصل استعداداته لنهائي دوري أبطال أوروبا بمعسكره في مدينة ماربيلا الاسبانية لمواجهة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في مدريد.

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