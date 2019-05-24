سوزان نجم الدين أمريكية في كلبش الجزء الثالث

تحل الفنانة سوزان نجم الدين ضيفة شرف على مسلسل "كلبش" الجزء الثالث إنتاج شركة سينرجي حيث يبدأ ظهورها الليلة وتقوم بدور سارة وهي سيدة امريكية.



وجمعت مشاهد سوزان نجم الدين ببطل العمل أمير كرارة والذي يقدم شخصية ضابط الشرطة سليم الأنصاري وتجمعها ايضا المشاهد بالفنان هشام سليم.



وعلي جانب آخر تواصل سوزان نجم الدين حصد الاعجاب علي شخصية صولا في مسلسل "ابن أصول" كما تنتظر عرض فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر السينمائي.



مسلسل "كلبش" بطولة أمير كرارة وهشام سليم وأحمد عبدالعزيز وهالة فاخر وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي تامر مرسي.