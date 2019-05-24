الشيخ مصطفى عبد السلام: حالات الطلاق زادت في المجتمع لهذا السبب.. فيديو

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، إن كثرة حالات الطلاق في الوقت الحالي نظرا لعدم تمكن الزوجين من المحافظة على اللسان.



وأضاف عبد السلام، خلال تقديمه برنامج «إنسانيات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك من الازواج من هو كثير الحلف بالطلاق «على الفاضي والمليان»، ويحلف بالكذب ويحلف بالمصحف وهو على يقين انه كذاب.



وطالب الشيخ مصطفى عبد السلام المسلمين بالمحافظة على اللسان.