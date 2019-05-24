موجة غضب.. رواد السوشيال يهاجمون رامز جلال بسبب حلقة ماجي









شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنان رامز جلال بسبب سلوكه العنيف مع أحد العاملين في برنامج المقالب «رامز في الشلال»، خلال حلقة أمس الخميس والتي كانت ضحيتها الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن.وظهر رامز جلال في مقطع الفيديو، وهو يطلب الماء لـ ماجي بوغصن بعد تعرضها للانهيار في فقرة الغوريلا، ومع اقتراب أحد العاملين لها بزجاجة مياه تستمر في الصراخ، فيقوم رامز بتعنيف العامل الذي أتى له بالمياه بناء على طلبه.ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا" من بين الأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعدما يظن أنه قد نجا، وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهوا مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.