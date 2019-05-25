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ديني

المفتي يحذر من معصية اعتاد الناس عليها تفسد الصوم.. فيديو

السبت 25/مايو/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن نعمة اللسان ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات، وقال تعالى" ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين"، موضحا أنها تحولت إلى نقمة وأصبحت مصدر شقاء لعجز الإنسان عن ضبطه.

وأضاف المفتي، خلال لقائه على الراديو 9090 أن الكلمة نتائجها خطيرة، لأن الإنسان يدخل الإسلام، وبكلمة تراق الدماء وتصان.

وأوضح أن أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم منشأها اللسان ويطلق الغيبة والنميمة ولا يشعر أن لسانه يترك سدى، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور.

وأكد أن الكلمة أمانة في تلك الأحداث التي يعيش فيها وطننا الحبيب مطالبا بالبعد عن ترويج الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.


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