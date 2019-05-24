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فن

عمرو يوسف يداعب أطفال اللاجئين: أنا شايف إنهم محتاجين مساعدتنا

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:26 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
سعيد فراج
نشر الفنان عمرو يوسف، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه خلال زيارته لـ مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان، ضمن الفعالية التي نظمتها مفوضية اللاجئين «UNHCR»، وتفاعل «يوسف» بشكل كبير مع الأطفال اللاجئين.

وعلق عمرو يوسف على الفيديو قائلًا: «انهاردة في مخيم اللاجئين في البقاع في لبنان ، سمعنا قصصهم و لعبنا معاهم و هم بيطمنوكوا انهم زي الفل و راضيين ، لكن انا شايف انهم محتاجين مساعدتنا كلنا عشان حياتهم تكون احسن و احسن #عمرو_يوسف».

يذكر أن الفنان عمرو يوسف قدم العام الماضي مسلسل "طايع"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني، وشاركه البطولة عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي. وهو عمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ومن إخراج عمرو سلامة.

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