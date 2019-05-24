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أخبار العالم

لا تعرف التفاوض .. إيران: لا توجد حرب بالوكالة.. وأمريكا لا تفهم إلا لغة القوة

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:29 م
علي فدوي
علي فدوي
حسام رضوان
زعم علي فدوي، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أنه لا توجد حرب بالوكالة عن إيران في اليمن أو لبنان أو فلسطين أو غيرها.

وقال "فدوى"، لقناة "المسيرة" التابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، إنهم يحاولون ربط الإرهاب بإيران للقيام بعمل عسكري ضدها، مضيفا أن فيادة العمليات الأمريكية في المنطقة هي منشأ جميع الأعمال الإرهابية، وتابع:" الولايات المتحدة لا تفهم لغة التفاوض بل تفهم لغة القوة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران تدعم مليشيات الحوثي الإنقلابية في اليمن، وقد حال الفيتو الروسي دون إدانتها في مجلس الأمن بعد الكشف عن إرسالها أسلحة إلى الحوثي.




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