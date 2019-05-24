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برلمان

250 ألف جنيه.. مقترح لتعديل قانون تعويضات حوادث السيارات

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:25 م
حوادث السيارات
حوادث السيارات
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لتعديل القانون الخاص بالتعويض في حوادث السيارات، مشيرًا إلى أن تغيير الأوضاع الاقتصادية يجب أن يصحبه تعديل في القانون.

وقال "عبد العزيز"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن القانون نص على تعويض المتضررين من حوادث السيارات بقيمة 80 ألف جنيه، ومنذ فترة لم يتم زيادتها".

وطالب عضو البرلمان، بتعديل المادة رقم 8 من القانون ليصل تعويض حوادث السيارات لـ 250 ألف جنيه.

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