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أخبار العالم

تركيا تتراجع عن فرض رسوم جمركية على البرازيل

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:23 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارتا الاقتصاد والخارجية في البرازيل يوم الجمعة إن تركيا قررت عدم فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من البرازيل بعد انتهاء تحقيق في نزاع بين البلدين.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك "هذه نتيجة مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البرازيل وتركيا لأن القرار يتعلق بقطاع له أهمية كبيرة للبلدين كليهما".

وقال البيان إنه في عامي 2016 و2017 بلغ متوسط صادرات البرازيل من منتجات الصلب إلى تركيا 400 ألف طن سنويا. ووفقا لجمعية الصلب البرازيلية، بلغ إجمالي الصادرات 13.4 مليون طن في عام 2016 و15.3 مليون طن في عام 2017.

وفي العام الماضي، حصلت صناعة الصلب في البرازيل على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب.

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