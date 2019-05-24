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مرأة

من ماركة شهيرة.. شاهد أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.. صور

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:31 م
الملكة ليتزيا
الملكة ليتزيا
رشا عوني
تألقت الملكة ليتزيا ملكة إسبانيا وجاء ذلك خلال حضورها ندوة أقامتها مؤسسة Microfinanzas BBVA في مدريد بفستان شيفون باللون الأزرق وهو من ماركة ZARA .

واختارت ليتزيا هذا الفستان من زارا ووصل سعره إلى 12 يورو فقط، ليصبح أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.

وأضافت ليتزيا بعض التفاصيل للفستان مثل حزام أسود على الخصر، كما اختارت حذاء بكعب عال بنفس اللون لكن ثمنه كان أغلى بكثير من الفستان ، حيث وصل ثمن حذائها إلى 377 يورو، وهو من علامة Magrit الإسبانية.

من ماركة شهيرة.. شاهد أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.. صور
من ماركة شهيرة.. شاهد أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.. صور
من ماركة شهيرة.. شاهد أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.. صور
من ماركة شهيرة.. شاهد أرخص فستان في خزانة ملكة إسبانيا.. صور

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