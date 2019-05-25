أجندة جامعة حلوان في أسبوع.. حفل إفطار لأعضاء هيئة التدريس.. كلية الطب تناقش كتب الدكتور مصطفى محمود..الآداب تعلن عن دورة للترجمة الفورية..السياحة والفنادق تفتتح الفندق التدريبي

نشاط جامعة حلوان فى أسبوع:

كلية الآداب تعلن فتح باب التقدم لبرنامج الترجمة الفورية والتحريرية

حفل إفطار وتكريم لهيئة التدريس

اتحاد الطلاب ينظم جلسة لمناقشة كتاب الراحل مصطفى محمود

تنظيم دورات التربية العسكرية

رئيس الجامعة يفتتح تجديدات فندق كلية السياحة التعليمي









شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع المنتهى العديد من الأحداث المهمة، التي لفتت انتباه جميع المهتمين بأخبار الجامعة سواء من الطلاب وهيئة التدريس.





أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان، عن بدء فتح باب التقديم لـ"برنامج الترجمة فورية وتحريرية والذى يحمل درجة الليسانس بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية مدة الدراسة أربع سنوات على ثمانية فصول دراسية للعام الثاني على التوالي 2019/2020 ، ويقبل البرنامج خريجي الثانوية العامة الحديثة من الحاصلين على مجموع كلية الآداب من (أنتظام – وانتساب) على مستوى الجمهورية، بشرط الحصول على درجة (40) في مادة اللغة الإنجليزية مع اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية ، كما يقبل خريجي كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية أساسي أو عام بشرط ألا يكون قد مر أكثر من 10 سنوات على التخرج مع اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.





يتم الموافقة على التحويلات من كليات أخرى أو الأقسام الأخرى بالكلية بشرط اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية على أن تنطبق عليهم شروط الالتحاق، ويقبل البرنامج خريجي المؤهلات العليا على أن يتم اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية بشرط ألا يكون قد مر على المؤهل أكثر من 10 سنوات .





ونظم نادي أعضاء هيئة التدريس حفل الإفطار السنوي مع تكريم للحاصلين على جائزة النيل وجوائز جامعة حلوان التقديرية والتشجيعية والتفوق العلمي وأفضل الرسائل العلمية من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفرغين المحالين على المعاش وذلك بمقر دار الدفاع الجوي.





أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الإفطار الجماعي تقليد سنوي تحرص عليه الجامعة لمد أواصر التواصل وبث روح المودة والمحبة بين أبنائها و كوادرها العلمية، كما جدد العهد مع الحضور على مواصلة مسيرة النجاح.





وقامت الطالبة أمنية مكرم بكلية التربية الموسيقية بالجامعة بتقديم فقرة فنية ، وأعقب الإفطار تكريم الدكتور ماجد نجم لعدد من أعضاء هيئة التدريس واهدائهم اهدائهم شهادات التقدير ودروع الجامعة تقديرا وعرفانا بدورهم ومكانتهم العلمية المتميزة .





وأوضح مسئولو الاتحاد أنه من المقرر أن يناقش الطلاب بالجلسة إحدى روائع الكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، وكتاب حوار مع صديقي الملحد، مشيرا إلى أن المناقشة تساعد في توسيع فكر الطلاب.





وٱعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان عن بدء التسجيل في دوراتها الصيفية، فى 22/6/2019 حتى 9/11/2019، على أن يُحضر الطالب نسخة من بطاقة الرقم القومي، ونسخة من بطاقة هوية الطالب الجامعية الكارنيه الجامعي، فضلًا عن إحضار صورتين شخصيتين 4x6.





ويتوجه الطلاب إلى إدارة التربية العسكرية بالمدينة الجامعية، للتسجيل بالدورة المناسبة له، ويتضمن الفصل الدراسي الثاني ثلاث دورات؛ تبدأ الأولى من 9 حتى 21 من مارس المقبل، وتبدأ الثانية في 27 مارس وتستمر حتى 9 من إبريل المقبل، على أن تكون الدورة الأخيرة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 في 13 من إبريل المقبل وتنتهي في 25 من نفس الشهر.





وفي إطار اهتمام الجامعات بتطوير المنظومة التعليمية واستخدام أساليب التدريب الحديثة افتتح د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الخميس تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و300 ألف جنيه.





ويعد هذا الصرح فندقا تعليميا يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.





ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام ١٩٨١ وتم تجديده وتطويره بصورة كاملة، حيث يحتوي الفندق على عدد ١٢ غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية ( ٦ غرف مزدوجة، ٤ غرف فردي، ٢ غرفة عائلية).





كما يحتوي الفندق على قاعتين هما: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين ٢٠٠ الي ٢٢٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل و ملحق بها بهو يسع حوالي ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار يقدم بها خدمات .





القاعة الصغري وتسع من ٥٠ إلى ٧٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو يسع من ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار.



