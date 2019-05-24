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رياضة

القتال لآخر لحظة.. تامر عبدالحميد: هذا الموسم الأفضل لي مع الزمالك

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:47 م
صدى البلد
القسم الميدانى
احتفل تامر عبدالحميد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق بذكرى تتويج الزمالك ببطولة الدوري 2003 وتحدث عن كيفية القتال لاخر لحظة وعدم الاستسلام.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه علي "تويتر" قائلا: "حَدث في مثل هذا اليَوم عام ٢٠٠٣ توجَ الزمالك بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي.. أحلى دورى فى حياتى مع ان واخد 3 دورى مع الزمالك ولكن الدورى ده مميز".

وأضاف: "لان لما تقاتل لاخر ثانيه ويكون عندك ثقه فى ربنا انه مش هيضيع تعب حد طول السنه ورساله للاعبين الموجودين القتال لاخر ثانيه وربنا هيكرم".
القتال لآخر لحظة.. تامر عبدالحميد: هذا الموسم الأفضل لي مع الزمالك

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