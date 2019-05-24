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رياضة

خلال أيام.. طارق الجميل مديرا فنيا لفريق صيد المحلة في القسم الثالث

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:46 م
طارق الجميل مديرا
طارق الجميل مديرا فنيا لفريق صيد المحلة
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي صيد المحلة برئاسة محمد الحليبي، في التعاقد مع طارق الجميل، لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد من منافسات دورى القسم الثالث.


وتم الاتفاق علي كافة الأمور بين ادارة نادي صيد المحلة الجميل، ومن المقرر ان يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الايام المقبلة بعد حسم بعض الامور المتعلقة بتشكيل الجهاز الفنى .

وقاد "الجميل" عدة أندية منها فارسكور وغزل المحلة كمدرب عام .

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