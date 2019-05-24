نيجيريا تكتسح قطر 4 - 0 في مونديال الشباب .. فيديو

اكتسح منتخب نيجيريا نظيره القطرى بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة باستاد مييسكي فتيشاش في ولى مباريات المنتخبات في كأس العالم للشباب المقام بالوقت الحالي في بولندا.



المنتخب النيجيري، افتتح أهداف اللقاء في الشوط الأول عن طريق ماكسويل إفيوم، قبل أن يضيف هنري أوفيا الهدف الثاني في الدقيقة 24،ولكن حاول لاعبو المنتخب القطري العودة إلى اللقاء، وتماسكوا فيما تبقى من الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نيجيريا.



وفي الدقيقة 68 سجل باشيرو الهدف الثالث لمنتخب بلاده، قبل أن ينهي سالودين مهرجان الأهداف في الدقيقة 74.