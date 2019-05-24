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أخبار العالم

طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:41 م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا في انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية الجمعة، يُعتقد أنه تم باستخدام طرد مفخخ.

ورجحت النيابة أن يكون طرد مفخخ تسبب في وقوع الانفجار، وطلبت قوات الشرطة من المتواجدين في الموقع الابتعاد عن المكان.

كما أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأن عمل إرهابي، إثر التفجير في المدينة الواقعة شرقي فرنسا.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه "هجوم بلا قتلى".

طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور
طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور
طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور
طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور
طرد مفخخ.. اللقطات الأولى لانفجار مدينة ليون الفرنسية.. فيديو وصور

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