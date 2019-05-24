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الدورة الدموية مواسير مقفولة.. حسام موافي يكشف أسباب نزيف الدم بعد الإصابة.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:34 م
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
خالد محيي الدين
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن أسباب نزيف الدم عند إصابة أي شخص هو بسبب انفتاح الشعيرة الدموية أو الشريان.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدورة الدموية «مواسير مقفولة».

وكشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الشعيرة الدموية عبارة عن عضلة وبمجرد فتحها تنقبض حتى تمنع النزيف مؤقتا.

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن النزيف هو فقدان الجسم كمية كبيرة من الدم خارج الدورة الدموية، ويتكون الدم من خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء البلازما الصفائح الدموية.

وأوضح أن ضعف الأوعية الدموية للمسنين أهم أسباب النزيف تحت الجلد، أما نزيف اللثة أهم أعراض مرض الاسقربوط الناتج عن نقص فيتامين C.

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