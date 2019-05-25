محمد داود: هذا الأمر يجعل صيامك في رمضان شفيعا لك يوم القيامة

قال الدكتور محمد محمد داود، المفكر الإسلامي والأستاذ بجامعة قناة السويس، إن صيام شهر رمضان وسيلة لمغفرة الذنوب والأوزار، كما أنه يأتى شفيعًا لصاحبه يوم القيامة.



وأوضح «داود» خلال حلقة برنامج «لماذا؟» المُذاع عبر قناة أهل القرآن، أنه لكي يحقق الصوم لنا هذه الثمرات هو الصوم الذى يأتى موافقًا لهدى النبى -صلى الله عليه وسلم- لا تشوبه ولا تفسده معصية، وليس صوم البطن والفرج فقط، قال النبى صلى الله عليه وسلم : «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه».



وتابع: وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إنى صائم، إنى صائم». ومن هنا ندرك أن الصوم الذى ننال به الدرجات وتتحقق به المغفرة ويرقى به السلوك هو أن يصوم السمع والبصـر، والعقل وكل الجوارح تصوم عن الحرام مع البطن والفرج.

