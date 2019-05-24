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رياضة

ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق بورفؤاد في القسم الثالث

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:37 م
ننشر تشكيل الجهاز
ننشر تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق بورفؤاد في القسم الثالث
كتب : رباب الهوارى
استقر نادي بورفؤاد برئاسة أحمد البربري المشارك في دوري القسم الثالث، علي تشكيل الجهاز الفني المعاون للمدير الفنى الجديد طارق الصاوى استعدادا للموسم القادم.

ينفرد موقع "صدى البلد" بتشكيل الجهاز الجديد والذي جاء كالتالي :

طارق الصاوى - مديرا فنيا
هاني طنطاوي - عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة
أيمن خالد وأسامة خليل - مدربان عام
سعد الرفا - مدرب لحراس المرمي
أحمد شحاتة - مدير اداري
أحمد مرسي - شئون لاعبين
مؤمن غريب وأحمد الزغبي - للعلاج الطبيعي والتأهيل

كما منح مسئولو مجلس إدارة نادي بورفؤاد للجهاز الفني الجديد كل الصلاحيات الفنية في التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق لتحقيق الصعود للدوري الممتاز ب.

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