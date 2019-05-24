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محافظات

تحرير 51 محضر تموين في حملة مكبرة في قويسنا

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:08 م
صدى البلد
محمد امين
شن مجلس مدينة قويسنا تحت إشراف اللواء أشرف موافي رئيس مجلس المدينة حملة مكبرة بحضور مكتب تموين قويسنا ومفتشي الأمن الصناعي بالمدينة.

تم تحرير 4 محاضر إشغالات و31 محضر بيئة و16 محضرا تموينيا، واستهدفت الحملة المواد الغذائية للاطمئنان على مدي صلاحيتها وتم التفتيش علي أسعار السلع الغذائية والتموينية المعروضة للمواطنين.

وأكد اللواء موافي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.
تحرير 51 محضر تموين في حملة مكبرة في قويسنا
تحرير 51 محضر تموين في حملة مكبرة في قويسنا
تحرير 51 محضر تموين في حملة مكبرة في قويسنا
تحرير 51 محضر تموين في حملة مكبرة في قويسنا

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