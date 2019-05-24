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ديني

أحمد عمر هاشم يدخل في نوبة بكاء .. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:37 م
صدى البلد
محمود ضاحي
دخل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، في نوبة من البكاء خلال تلاوة قصيدة البردة للإمام البوصيري، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «أحاديث الفتنة» المذاع على فضائية «Ten».

وأشار إلى أنه كتب قصيدته على نهج البردة بعدما أخبره أحد أهل المدينة المنورة، أثناء خروجه من زيارة قبر الرسول، وهو لا يعرف هذا الرجل وقال له: "ستكتب نهجا يكون له القبول للبردة"، مضيفا: حملتها في نفسي، وبعد عودتي إلى مصر وجدت أحد الأشخاص يقسم بالله أن الرسول جاءه في المنام، وقال له إنك ستكتب نهجا لبردة البوصيري.

وتابع: "ربنا أراد وبعدها كنت رايح الحج وبدأت اكتب في نهج البردة وأنا في الطائرة، وعندما وصلنا إلى المطار وجدت سيارة تقف بجانب الطيارة فقلت لمن معي يبدو أن الطائرة بها مسئول كبير له استقبال، وبعدها وجدت أحد الأشخاص يصعد إلى الطائرة ويسأل عن الدكتور أحمد عمر هاشم، فقلت خير، قال: أنت في ضيافة خادم الحرمين"، مضيفا: "أدركت أنها رسالة من الله بفضل ما بدأته في كتابة نهج البردة".

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