الضحية الـ19 لـ رامز في الشلال .. وليد سليمان لـ رامز جلال : هزعلك.. والأخير: وحياة سعد سمير.. اللاعب خلع ملابسه على الهواء ويصارع الأمواج

رامز جلال ساخرا من ملابس وليد سليمان: ملقتش أقل من كده

لحظة سقوط وليد سليمان من شلال رامز جلال

رامز في الشلال.. وليد سليمان يصارع الأمواج

رد فعل وليد سليمان بعد ظهور غوريلا رامز في الشلال

رامز جلال يسخر من وليد سليمان: طارق حامد بيوقفك

وليد سليمان يخلع ملابسه على الهواء في برنامج رامز جلال





ضحية رامز جلال اليوم الجمعة 24 - 5 - 2019وقع وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» المذاع اليوم الجمعة 24 - 5 - 2019 عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان هذا العام، ليكون الضحية الـ 19.علق الفنان رامز جلال ساخرا من ملابس لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، خلال برنامج المقالب "في الشلال" المذاع علي قناة "أم بي سي مصر، قائلا:"ملقتش أقل من كده تجي بيه".سقط لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، من أعلى كوبري معلق فوق الماء خلال برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وصرخ "سليمان" طالبا النجدة فور سقوطه في المياه.تعرض القارب الذي يحمل وليد سليمان في مقلب رامز جلال "رامز في الشلال" لعدد من الصدمات الشديدة بصخور الشلال، مما عرض لاعب النادي الأهلي للانهيار، حيث شرع في الصراخ طالبا للنجدة.انهار لاعب النادى الأهلى وليد سليمان، بعد ظهور الغوريلا "رامز جلال"، محاولا الهرب من أمامها فى الغابات، خلال برنامج رامز في الشلال.وضرب وليد سليمان احدى أفراد طاقم البرنامج وإبعاده عن طريقه أثناء هروبه من الغوريلا، قبل أن يسقط على الارض ممسكا برأسه.وسخر رامز جلال من وليد سليمان، في مقدمة برنامجه قائلًا: "النهاردة معانا وليد سليمان بطل الخشب الزان وأمير مملكة التين الشوكي، وإيه تيشرت النقاشين اللي جاي بيه ده يا وليد".وخلع لاعب النادي الأهلي وليد سليمان ملابسه علي الهواء فور علمه بوقوعه في مقلب رامز في الشلال، ودخل في حالة من الهياج والصراخ منفعلا علي رامز جلال.وقفز وليد سليمان، من فوق الشلال وعدة تصادمات شديدة بصخور الشلال، لينتهي المقلب بظهور الغوريلا التي تحاول مهاجمته.وانتابه حالة من التوتر بعد سقوط في الشلال خلال تصويره إعلان مزعوم، وارتطام القارب الذي نُقل إليه بعد إنقاذه من الغرق، في الجوانب الصخرية.وزادت حدة التوتر بعد رؤية غوريلا على الجزيرة التي نُقل إليها بعد إنقاذ قاربه وحاول الهرب لكن فريق العمل قد أحجمه.وأبدى استيائه الشديد من رامز جلال بعد الكشف عن المقلب، مطالبًا إياه بالابتعاد عنه بعدما ألقاه بخوذته في غضب.وهدد سليمان رامز جلال بقوله: «أبعد عني بدل ما أزعلك»، ليرد عليه الأخير: «وحياة سعد سمير».واستمر رامز في مزاحه حتى فرغ سليمان من غضبه بنهاية الحلقة.ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين ينهالون عليه ضربا.