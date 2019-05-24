اجتماع طارئ لمجلس الأهلي بعد قليل لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماع طارئ بعد قليل في المقر الرئيس للنادي بالجزيرة برئاسة رئيس النادي محمود الخطيب.





ويغيب عن الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، بسبب سفره الي الخارج في رحلة عمل خاصة.





ويناقش الاجتماع موقف النادي من أزمة مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز، بجانب العديد من الملفات الخاصة بالنشاط الرياضي.





