بنها يضم صفقتين من العيار الثقيل استعدادا للموسم الجديد

نجح نادي بنها برئاسة أحمد برهومة، في التعاقد مع صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف الفريق وتحقيق الصعود للدوري الممتاز ب.



وقام مسئولو بنها بضم اللاعب محمد سعيد قطة لاعب الزمالك والاتحاد السكندرى والمصرى السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.



كما نجح مسئولو بنها في إتمام التعاقد مع اللاعب هيثم زغلول لاعب الداخلية ونبروه السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.



ووقع اللاعبان علي عقود انضمامهما لفريق بنها بحضور مسؤولي مجلس الإدارة برئاسة أحمد برهومة وعبد الكريم الجندي أمين الصندوق وإبراهيم الخولي عضو مجلس إدارة النادي ومحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق وأحمد عبد الرؤوف المدرب العام وسامح عبد السلام مدير إداري الفريق ومحمد مصطفي إداري الفريق.