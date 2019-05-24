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برلمان

المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:36 م
صدى البلد
اسلام مقلد - محمد أبو النور
نظم حزب مستقبل وطن بقيادة نصر هاشم الأمين المساعد للشئون المالية والإدارية، اليوم الجمعة، أكبر مائدة إفطار شعبية بالتبين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومسئولى حلوان.

قال نصر هاشم إن الهدف من إقامة المائدة هو جمع المواطنين بجانب المسئولين على مائدة واحدة، لتعريفهم باننا بجانبهم، بالإضافة إلى زرع روح المحبة بين المواطنين من مسلم ومسيحي.

وأوضح أنه تم فتح باب للنقاش مع المواطنين عقب الإفطار مباشرة، لعرض مشكلاتهم والعمل على حلها.

أضاف أنه يتم افتتاح ميدان تم تجديده وهو على شكل ساعة بيج بن ومستشفى تم تطويرها بالكامل.
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور
المواطن جنب المسئول.. مستقبل وطن ينظم مائدة إفطار بالتبين.. فيديو وصور

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