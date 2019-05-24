ترامب يحضر مأدبة مع ملكة بريطانيا ويلتقي ماي أثناء زيارته الرسمية

قال القصر الملكي البريطاني اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحضر مأدبة في قصر بكنجهام مع الملكة إليزابيث وسيجري محادثات مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال زيارته لبريطانيا الشهر المقبل. وأعلنت ماي انها ستستقيل من منصبها في السابع من يونيو.



ومن المقرر أن يصل ترامب برفقة السيدة الأولى ميلانيا إلى بريطانيا في الثالث من يونيو في زيارة دولة ليصبح الرئيس الأمريكي الثالث الذي يحظى بهذا الشرف بعد جورج دبليو. بوش في 2003 وباراك أوباما في 2011.



ومن المقرر أن تستقبل الملكة التي تبلغ من العمر 93 عاما وابنها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى قصر بكنجهام قبل أن يحضر غداء خاصا مع الملكة.



كما سيجري ترامب محادثات مع ماي التي أعلنت اليوم الجمعة أنها ستستقيل من رئاسة الوزراء بعد إخفاقها في تنفيذ انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي. وسوف تبدأ المنافسة على منصبها في الأسبوع التالي لزيارة ترامب.