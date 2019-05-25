تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية

شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة حملة تموينية مكبرة.



أسفرت الحملة عن تحرير 80 محضر جنح مختلفة وتم سحب 14 عينة للفحص المعملية لبيان صلاحيتها من عدمه ، كما تم إعداد 1700 رغيف خبز سحلة متعفن و22 كيلو لحوم مجمدة تالفة و115 لتر مياه غير صالحة و200 عبوة لبن اطفال غير صالحة للاستهلاك ،و47 كيلو أغذية تالفة ، كما تم تنفيذ الغلق الإداري لعدد 2 منشأة غذائية.



وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .