ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية

السبت 25/مايو/2019 - 12:46 ص
حملة للتموين بالمنوفية
حملة للتموين بالمنوفية
محمد امين
شن مجلس مدينة تلا بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مديرية الصحة تحت إشراف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة حملة تموينية مكبرة.

أسفرت الحملة عن تحرير 80 محضر جنح مختلفة وتم سحب 14 عينة للفحص المعملية لبيان صلاحيتها من عدمه ، كما تم إعداد 1700 رغيف خبز سحلة متعفن و22 كيلو لحوم مجمدة تالفة و115 لتر مياه غير صالحة و200 عبوة لبن اطفال غير صالحة للاستهلاك ،و47 كيلو أغذية تالفة ، كما تم تنفيذ الغلق الإداري لعدد 2 منشأة غذائية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .
تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية
تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية
تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية
تحرير 80 محضرا وغلق 2 منشأة غذائية في حملة للتموين بالمنوفية

ترشيحاتنا

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب وليد سليمان .. صور

كرتونة البيض بـ 31 جنيها.. تعرف على أسعار الدواجن والأسماك اليوم

مثنى وثلاث ورباع ..أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات مطلوب ..فيديو

جهاد جريشة يحرم 3 لاعبين من حضور إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يسعى لضم لابا كودجو نجم نهضة بركان فى الميركاتو المقبل

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندسة وتجارة وصحافة.. تعرف على المؤهل الدراسي لـ ملكات وأميرات العالم

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور