ملتقى ديرب نجم الشعري الرمضاني الأول

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها المتنوعة ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الشرقية، حيث اختتم قصر ثقافة ديرب نجم ليالى رمضان الثقافية والفنية بملتقى ديرب نجم الشعرى الرمضاني الأول لشعراء الشرقية والإقليم، بدأ الملتقى بكلمة للشاعر محمود الديدامونى رحب فيها بالضيوف ثم كلمة الشاعر هيثم منتصر رئيس نادى الأدب المركزي، ثم قام الشعراء بإلقاء القصائد الشعرية في سهرة رمضانية عامرة بالشعر الأصيل ومنها قصيدة للشاعرة فاتن شوقى بعنوان متمزقة، وقصيدة لمحمد الكويتي بعنوان ما لم أستطع عليه صبرا، كما قدم الشاعر صلاح يوسف العمر قصيدة دفتر، وقصيدة حكاوى الليل للشاعر أحمد الدسوقى.



وفي نفس السياق أقام بيت ثقافة أبو حماد أمسية شعرية مع الشعراء هاني صبرى، وفهمي الريان وحازم حجاج، ومحمد مكي، بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم، ثم كلمة هاني صبري عن أهمية الأدب ودورة في التنفيس عن الشباب واكتشاف مواهب ثقل اللغة العربية والاهتمام الرجوع الي مدارس الخطابة والأدب والكتابة للإبداع وإخراج جيل واعي متميز في لغته العربية.