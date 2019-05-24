أيهما أكثر فضلا .. ليلة القدر أم العشر الأوائل من ذى الحجة

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن العلماء اختلفوا فى الأفضلية بين ليلة القدر والليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن بها يوم عرفة، فجاءت الأحاديث والآيات بأن ليلة القدر أفضل من ألف شهر.





وأضاف «عاشور»، فى إجابته على سؤال «هل ليلة القدر أفضل من عشر ذي الحجة؟»، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »، وفى يوم عرفة يتطلع الله على الحجاج فيقول: «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثًا غبرًا ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يومًا أكثر عتقًا من النار، من يوم عرفة.





وواصل: فكلاهما فيه مغفرة ولكن ليلة القدر عظيمة لارتباطها بالشيء النوراني وهو نزول القرآن الكريم فيها فالقرآن الكريم لن يساويه شيء.





وأشار إلى أن العلماء اختلفوا فى هذا لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال «من صام يوم عرفة غفر له السنة الماضية والسنة الآتية» ولكن ليلة القدر خير من ألف شهر.







