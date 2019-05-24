رفع 807 أطنان قمامة ومخلفات من مقلب الفدان بمنيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم رفع 807 أطنان قمامة ومخلفات بناء من النقطة الوسيطة (مقلب أرض الفدان) بمنيا القمح منذ مساء أمس وحتي اليوم ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة البيئة بالديوان العام.



جاء ذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوي النظافة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين فقد.



وأضاف "غراب" أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء مراكز ( الزقازيق - منيا القمح - ديرب نجم ) بالتنسيق مع إداراتي البيئة والنظافة بالديوان العام بالبدء فورًا في اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة ووزارة البيئة بشأن تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتي تبدأ بالتخلص من المقالب العشوائية وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة حيث قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح على مدار اليومين ( أمس واليوم) و باستخدام معدات ولوادر المركز برفع ٥٣٩ طن قمامة في اليوم الأول و٢٦٨ طن قمامة ومخلفات في اليوم الثاني لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة.



وأشار المحافظ إلي أنه مازالت أعمال الحملة مستمرة لحين الانتهاء من رفع أكوام القمامة المتراكمة في أرض الفدان والنقل الآمن لها إلى المدفن الصحي بالخطارة حيث من المقرر أن تستغرق عملية النقل بضعة أيام.