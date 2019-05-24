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تعليم

رئيس جامعة حلوان يفاجئ مستشفى بدر.. ويكرم حملة القرآن الكريم

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:32 م
صدى البلد
كريم ناصر
شارك الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في حفل تكريم حملة القرآن الكريم بمناسبة العيد القومي لمدينة بدر، والمقام تحت رعاية مجلس المدينة وإشراف وزارة الأوقاف، وبالتعاون مع جمعية كفالة اليتيم، وأعقب الحفل سحور رمضاني مميز.

وأكد "نجم"، حرص الجامعة على المشاركة في جميع المناسبات الإجتماعية التي تساهم في دعم أواصر المودة بين أبناء الشعب المصري، مضيفا أن تكريم حملة القرآن يساهم في التشجيع على العودة الى صحيح الدين ونبذ العنف والتطرف.

وسبق المشاركة زيارة مفاجئة لمستشفى بدر لمتابعة سير العمل، تفقد خلالها العديد من الأقسام، واطمئن على عملية التطوير من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لسكان بدر.
رئيس جامعة حلوان يفاجئ مستشفى بدر.. ويكرم حملة القرآن الكريم
رئيس جامعة حلوان يفاجئ مستشفى بدر.. ويكرم حملة القرآن الكريم
رئيس جامعة حلوان يفاجئ مستشفى بدر.. ويكرم حملة القرآن الكريم

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