انتهاء أعمال رصف وتطوير المحاور المرورية بمناخ بورسعيد

أعلن اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنهاء شركة الفتح للمقاولات برئاسة المهندس طارق نوفل أعمال رصف وتطوير المحاور الرئيسية لأحياء الشرق والمناخ فى إطار خطة المحافظة الشاملة للرصف والتجميل.



وقال الغضبان في تصريحات خاصة أن الشركة أنهت أعمال تطوير محاور مصطفى كامل وصلاح سالم فى القطاعات الواقعة بحى الشرق والتى تربط بين الحركة المرورية للمتجهين من محور محمد على الى حى الشرق مرورا بحديقة الفرما ومحطة السكة الحديد وميدان الرئيس الراحل أنور السادات و وابواب 10 و21 وحتى مبنى التحركات لهيئة قناة السويس القبه غربا، ومسجد الرحمه وشارع اوجينا شمالا.



وأضاف محافظ بورسعيد أن الشركة أنهت أعمال رصف محور 23 يوليه وامتداد الثلاثينى فى القطاعات الواقعة بحى المناخ فى محيط استاد المصرى ومستشفيات المصح البحرى والنساء التخصصي والحميات ومسجد مريم



ولفت الغصبان أنه روعى فى جميع الاعمال رفع كفاءة الأرصفة الجانبية ومنظومة الإضاءة العامة والتخطيط المروري لتحديد مسارات الحركة المرورية



وشدد محافظ بورسعيد ان الاسابيع المقبلة ستشهد طفرة جمالية في جميع محاور بورسعيد المرورية الرئيسية والشوارع الفرعية والميادين وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة بورسعيد امام الالاف من ضيوفها والذين يستمتعون بأجواء بورسعيد وجمالها ونظافتها وشاطئها الهادئ بالموسم الصيفى الجديد.