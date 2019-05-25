فضل العشر الأواخر من رمضان .. أبرزها العتق من النار واستجابة الدعاء

أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، فضل العشر الأواخر من رمضان، منوهة بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحرص على اغتنامها وعدم التفريط في أي لحظة من لحظاتها.



وقالت «شاهين» لـ«صدى البلد»، إن رمضان أيّامه معدودات والعشر الأواخر من رمضان فضلها كبير عند الله تعالى، مشيرةً إلى

من فضائل العشر الأواخر أولًا: إن الأعمال فيها تتضاعف، ثانيًا: والدعاء فيها مستجاب، ثالثًا: والتوبة فيها مقبولة، رابعًا: وفرصة العتق من النيران موفورة، خامسًا: وفيها ليلة القدر التي إن تصادف وأحياها المسلم ولو بقدر يسير من تلك الليلة يكتب له عمل ألف شهر بل خير من ألف شهر.



وأوضحت أن هذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات: من صلاة، وقرآنٍ، وذكرٍ، ودعاء، وصدقة، واعتكاف، واستغفار، وتكبير وتحميد، وغيرها من الأعمال الصالحة والقربات إلى الله -عز وجل-.