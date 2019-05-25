تعرف على الحمية الغربية وأضرار اتباعها

كشف بحث جديد عن أن سوء التغذية وتناول وجبات سريعة يمكن أن يكون السبب الجذري لأكثر من 80 ألف حالة تشخيص بالأورام السرطانية، لذا نحن نعلم الآن دون أدنى شك أن تناول الوجبات السريعة والتي تفتقر إلى التغذية ليس سيئًا فقط بالنسبة لمشاكل زيادة الوزن وإنما تحمل العديد من المخاطر الاخرى لنا.



وهناك علاقة واضحة بين زيادة وزن الجسم وستة أنواع على الأقل من السرطان، ويتم تعريف النظام الغذائي الغربي بشكل فضفاض بأنه مليء بالأطعمة الدهنية والسكرية، مثل البرغر والبطاطا المقلية والصودا، وفيما يلي سنقوم بتعريف المعنى الأصح لاتباع نظام غذائي غير صحي أو المعروفة بالحمية الغربية، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطانية.



وكثيرا ما يتناول الناس الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من:

الدهون المشبعة

اللحوم الحمراء

الكربوهيدرات الضارة

الوجبات السريعة



ومنخفضة في:

الفواكه والخضروات الطازجة

الحبوب والبقوليات

المأكولات البحرية

الدواجن



وتم ربط تناول الأطعمة غير الصحية واتباع نظام غذائي غير صحي بالتأثيرات الصحية، وأمراض خطيرة مثل: مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكري، والسمنة، وسرطان القولون، والمستقيم، و الخرف "الزهايمر".